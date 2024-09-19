İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Etkisini Gösteriyor

İstanbul Trafiğinde Yoğun Saatler

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul mesaisi ve iş yerlerine gidenlerin oluşturduğu kalabalık, kentin hem Anadolu hem de Avrupa yakasında etkili oldu.

D-100 ve TEM Otoyolu'nda Yoğunluk

Özellikle D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde yoğunluk gözlemlendi. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor. Ayrıca, Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde de benzer bir yoğunluk etkili.

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri'nde Sıkışıklık

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayarak Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık istikametine kadar uzanan bir trafik yoğunluğu var. Kavacık bağlantısında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu'nda Durum

D-100 karayolunda Kartal istikametinden Kadıköy yönüne doğru çift yönlü olarak trafik yoğunluğu aralıklarla devam etmekte. Altunizade mevkisinde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araç yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda Durum

Avrupa yakasında D-100 karayolu Ankara istikametinde Küçükçekmece mevkisinde yoğun bir trafik mevcut. Beylikdüzü ile Avcılar arasında da araçlar yavaş ilerliyor. Haliç Köprüsü girişi ve Mecidiyeköy çevresinde de yoğun trafik gözlemleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla TEM Otoyolu Kavacık bölgesi ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.