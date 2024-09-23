İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Haftaya Başlarken

İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Artan Trafik Yoğunluğu

Bugün İstanbul'un sabah saatlerinde birçok bölgesinde yoğun trafik gözlemleniyor. Yeni başlayan okul dönemi ve işe giden vatandaşlar nedeniyle, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araç trafiği belirgin bir şekilde artmış durumda.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zor Geçiş

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişler oldukça güçleşti. Ayrıca, Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de yoğun trafik gözlemleniyor.

Bölgesel Trafik Durumu

D-100 Bostancı Köprüsü, Kartal ve Kadıköy yönü ile Ümraniye’den Ataşehir’e doğru seyahat eden araçlar yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası’nda ise Mahmutbey Gişeler mevkisi akıcı bir trafik görünümünde, ancak Bağcılar ile Esenler arasında yoğunluktan kaynaklı aksamalar yaşanmakta.

İBB Verileriyle Trafik Analizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası'na göre, sabah saatlerinde kentin genelindeki trafik yoğunluğu %65, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise %74 seviyesine yükseldi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar belirgin bir yoğunluk söz konusu.

Bu sabah yaşanan trafik durumunun, mesai saatlerinin artmasıyla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.