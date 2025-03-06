İstanbul'da Trafik Yoğunluğu İftar Saatinde Yüzde 83'e Ulaşıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftar saati yaklaşırken yüzde 83 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:30
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu İftar Saatinde Yüzde 83'e Ulaşıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte %83'e yükseldi. Kent genelinde ana arter ve caddelerdeki hareketlilik, mesai bitimiyle birlikte arttı.

Avrupa Yakası'nda Yoğunluk Artıyor

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ bölgelerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Halıcıoğlu, Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasındaki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda ise, D-100 kara yolunda Küçükyalı, Bostancı ve Maltepe'de benzer bir yoğunluk yaşanıyor. Altunizade bölümünde de trafik sıkışıklığı gözlemleniyor.

Toplu Taşımada Aşırı Yoğunluk

İftar saatine yetişmek isteyen yolcular, çeşitli metrobüs, metro, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuği bilgisi verildi.

Trafik Durumuna Genel Bakış

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %87, Anadolu Yakası'nda ise %80 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. İstoç mevkiisindeki yoğunluk Mahmutbey Gişeleri'ne dek sürüyor.

Akşam saatlerindeki bu yoğunluk, her gün şehirdeki yaşamı daha da zorlaştırmaya davet ediyor.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde...

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Levent ve çevresinde trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde...

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Levent ve çevresinde trafik yoğunluğu görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
4
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı