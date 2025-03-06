İstanbul'da Trafik Yoğunluğu İftar Saatinde Yüzde 83'e Ulaşıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte %83'e yükseldi. Kent genelinde ana arter ve caddelerdeki hareketlilik, mesai bitimiyle birlikte arttı.

Avrupa Yakası'nda Yoğunluk Artıyor

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ bölgelerinde araçlar güçlükle ilerliyor. Halıcıoğlu, Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasındaki trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda ise, D-100 kara yolunda Küçükyalı, Bostancı ve Maltepe'de benzer bir yoğunluk yaşanıyor. Altunizade bölümünde de trafik sıkışıklığı gözlemleniyor.

Toplu Taşımada Aşırı Yoğunluk

İftar saatine yetişmek isteyen yolcular, çeşitli metrobüs, metro, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuği bilgisi verildi.

Trafik Durumuna Genel Bakış

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda %87, Anadolu Yakası'nda ise %80 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. İstoç mevkiisindeki yoğunluk Mahmutbey Gişeleri'ne dek sürüyor.

Akşam saatlerindeki bu yoğunluk, her gün şehirdeki yaşamı daha da zorlaştırmaya davet ediyor.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Levent ve çevresinde trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Levent ve çevresinde trafik yoğunluğu görüldü.