İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Tavan Yaptı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Ulaştı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine yükseldi. Öğleden sonra başlayan tatil nedeniyle, kentin çeşitli noktalarında trafik sıkışıklığı gözlemlendi.

Trafik Durumu ve Yoğun Noktalar

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Florya mevkisinden başlayarak Bahçelievler'e kadar uzanan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Özellikle Cevizlibağ bölgesinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ağır ilerliyor.

Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişeleri önünde çift yönlü bir trafik sıkışıklığı oluşmuş durumda. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafik geçişleri yer yer aksarken, Küçükköy mevkisinden başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Geçişler Yavaş

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik akışı yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunun Kartal, Maltepe, ve Kadıköy mevkilerinde de benzer bir durum gözlemleniyor.

Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne, Ataşehir'den Dudullu istikametine doğru ve Samandıra bölgesinde de yoğun trafik yaşanmakta.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası'na göre öğle saatlerinde trafik İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda %65, Anadolu Yakası'nda ise %78 oranında yoğunlaşmıştır.