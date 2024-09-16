İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Artış Gösterdi

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yükseldi, Anadolu ve Avrupa yakalarında sıkışıklık yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 09:02
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yağışla Artış Gösterdi

İstanbul Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle işe gidenlerin ve okula giden öğrencilerin oluşturduğu kalabalığın etkisiyle, kentin her iki yakasında da yoğunluk hissedildi.

Ağır Seyir Eden Yollar

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerindeki ana bağlantı yollarında, yoğunluk nedeniyle araçların ilerlemesi yavaşladı. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu istikametlerindeki trafik Haliç Köprüsü girişlerinde çift yönlü olarak ilerliyor.

Yoğun Geçiş Noktaları

Okmeydanı yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de sıkışıklık yaşanırken, TEM Otoyolu'nda Kağıthane ve Gaziosmanpaşa yönünde ağır ilerleyen araçlar gözlemleniyor. Mahmutbey gişeleri çevresinde ise trafik akışının daha akıcı olduğu görülüyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya Geçişte Zorluklar

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde de yoğunluk arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri ile bu noktalara bağlı ana ve ara yollarda sıkışıklık yaşanıyor. Özellikle TEM Otoyolu'ndaki Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık bölgelerinde trafik sıkışıklığı sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğunun %63, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluğun ise %87 seviyesine ulaştığı bildirildi.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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