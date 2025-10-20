İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

Haftanın ilk iş günü mesai çıkışı İstanbul'da ana arterlerde yoğun trafik yaşandı; İBB verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e kadar ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 19:52
Haftanın ilk iş günü mesai çıkışı, İstanbul genelinde ana arter, cadde ve yollarda etkili trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Ana arterlerde yoğunluk

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 ve TEM otoyolu ile bu yollara bağlanan güzergahlarda araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda Edirne istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan yoğun trafik Hasdal Kavşağı'na kadar uzanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik Hadımköy'e kadar devam ediyor.

Ankara istikametinde Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolu ve Bakırköy Sahil Yolu'nda yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Uzunçayır ile Tuzla İçmeler arasında her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor. Avrasya Tüneli Edirne istikametinde ise trafik akıcı ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde Kavacık Kavşağı'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yoğunluk Çamlıca Gişeleri'nden Samandıra'ya kadar uzanırken, Edirne yönünde Tuzla’dan Çamlıca-Anadolu Otoyolu'na kadar devam ediyor.

Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı’ndan Alemdağ'a kadar iki yönlü trafik durma noktasına geldiği bildirildi.

Toplu taşıma ve aktarma merkezleri

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında da artan yolcu yoğunluğu dikkat çekiyor.

Resmi veriler

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

