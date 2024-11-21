İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaşıyor

İstanbul'da Yağış ve Mesai Bitimi Trafiği Zorlaştırıyor

İstanbul'da, bazı bölgelerde aralıklarla devam eden yağışların etkisi ile mesai saatlerinin sona ermesi ardından trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Haftanın dördüncü iş gününde, kentin her iki yakasında özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yoğun trafik gözlemleniyor.

Trafik Durumu ve Yoğun Noktalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasının verilerine göre, saat 17.30 itibarıyla trafik önemli ölçüde artış gösterdi. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde araçlar her iki yönde ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı bölgelerinde de benzer yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu’nda Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında yoğun trafik devam ediyor. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında da trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Avrupa Yakası'ndaki Durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde akıcı bir seyir söz konusu. Cevizlibağ mevkisinde de sürücüler zorlukla ilerlemekte. Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde de yüksek bir yoğunluk gözlemleniyor.

Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde artan araç yoğunluğu dikkat çekerken, TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akışının akıcı seyrettiği bildiriliyor. Ancak Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yine bir yoğunluk yaşanıyor.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağışlar sebebiyle kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bu durum, İstanbul trafiğinde günlük yaşamı ciddi anlamda etkilemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.