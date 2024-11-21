DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,34 0,01%
ALTIN
2.958,4 -0,8%
BITCOIN
3.340.726,96 -2,82%

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaşıyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyelerine kadar yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:38
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Ulaşıyor

İstanbul'da Yağış ve Mesai Bitimi Trafiği Zorlaştırıyor

İstanbul'da, bazı bölgelerde aralıklarla devam eden yağışların etkisi ile mesai saatlerinin sona ermesi ardından trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Haftanın dördüncü iş gününde, kentin her iki yakasında özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yoğun trafik gözlemleniyor.

Trafik Durumu ve Yoğun Noktalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasının verilerine göre, saat 17.30 itibarıyla trafik önemli ölçüde artış gösterdi. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde araçlar her iki yönde ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı bölgelerinde de benzer yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu’nda Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında yoğun trafik devam ediyor. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında da trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Avrupa Yakası'ndaki Durum

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde akıcı bir seyir söz konusu. Cevizlibağ mevkisinde de sürücüler zorlukla ilerlemekte. Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde de yüksek bir yoğunluk gözlemleniyor.

Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde artan araç yoğunluğu dikkat çekerken, TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde trafik akışının akıcı seyrettiği bildiriliyor. Ancak Esenyurt ve Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametinde yine bir yoğunluk yaşanıyor.

Sürücüler, aralıklarla etkili olan yağışlar sebebiyle kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bu durum, İstanbul trafiğinde günlük yaşamı ciddi anlamda etkilemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl'de Yoğun Sis Etkisi: Yol Güvenliği Tehdit Altında
2
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
3
Tunus'tan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Suikast Kınaması
4
'Adab-ı Muaşeret' okullarda ders kapsamına alınıyor!
5
Doğu Hattı Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
6
Nijerya'da 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
7
Zonguldak'ta Tren Kazası: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar