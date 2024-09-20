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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Zirveye Çıktı

İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde görevden gelenler ve okula gidenler nedeniyle arttı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:37
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Zirveye Çıktı

İstanbul'da Trafik Sorunu

İstanbul'da haftanın son iş gününde, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bu yoğunluk, erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin yarattığı etkilerle daha da belirgin hale geldi.

Trafik Yoğunluğu Nerelerde Yoğunlaştı?

Kentin hem Anadolu hem de Avrupa yakalarında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü girişlerinde yoğun trafik akışı yaşanıyor. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde, Okmeydanı ile Mecidiyeköy arası akıcı durumda.

TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkiinde de Edirne istikametinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde ciddi bir yoğunluk mevcut. D-100 kara yolunun Altunizade mevkiinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne doğru araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı. Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 51 civarındayken, Anadolu Yakası'nda yüzde 62 olarak ölçüldü.

Bu durum, işe ve okula gitmek için evden çıkanların bazı toplu taşıma duraklarında ve metro ile metrobüs aktarma merkezlerinde kalabalık oluşturmasına sebebiyet verdi.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne...

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne...

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne...

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne...

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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