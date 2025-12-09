İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme

Mesai çıkışı yolların tıkanması

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Bahçelievler Yenibosna E-5’te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

