DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme

İstanbul’da akşam mesaisinde trafik yoğunluğu E-5 ve ana arterlerde yüzde 81’e ulaştı; Bahçelievler Yenibosna dahil birçok noktada uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:45
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme

İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme

Mesai çıkışı yolların tıkanması

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Bahçelievler Yenibosna E-5’te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi.

İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

İSTANBUL’DA, MESAİ BİTİMİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU E-5 VE ANA ARTERLERDE YÜZDE 81’E ULAŞTI.

İSTANBUL’DA, MESAİ BİTİMİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU E-5 VE ANA ARTERLERDE YÜZDE 81’E ULAŞTI.

İSTANBUL’DA, MESAİ BİTİMİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU E-5 VE ANA ARTERLERDE YÜZDE 81’E ULAŞTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
2
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu
3
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme
4
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt
6
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
7
Ağrı Kadın Futbol Takımına Moral Yemeği: Şeker Fabrikası ve Ticaret Borsası Destekledi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi