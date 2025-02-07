İstanbul'da Trump'ın Filistin Planına Protesto

İstanbul'da Protesto Düzenlendi

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına büyük bir tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan partililer, "Gazze boşaltılamaz" yazılı pankart açarak, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekildi

Basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya, İsrail'in Gazze'de tam 467 gün boyunca soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, uluslararası hukuku yok sayarak 50 binden fazla Gazzeliyi katlettiğini ifade etti.

Yalçınkaya, "Hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alındı. Gazze'de binalar yıkıldıkça insanlığın temel değerleri de yıkıldı. Gazzeli mazlumlarla beraber vicdan da öldü. Atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları, hukuk gibi kavramları yerle yeksan oldu." dedi.

Trump'ın Planı Kabul Edilemez

Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım suçuyla yargılanan Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret ve Trump ile düzenlediği basın toplantısına değinen Yalçınkaya, kanlı planların şekil değiştirdiğini ifade etti.

Trump'ın Gazze'nin insansızlaştırılmasına değindiğini aktaran Yalçınkaya, "Bu plana göre Gazzelilerin Ürdün ya da Mısır'a sürgün edileceği ve ABD'nin gerekirse Gazze'ye asker göndereceğini belirtti. Bu kabul edilemez!" diye vurguladı.

Yalçınkaya, Gazze'nin geleceğine yalnızca Gazzelilerin karar verebileceğini dile getirerek, "Gazze'nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak Yalçınkaya, Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerin ve liderlerin Trump'ın açıklamalarına karşı net bir tavır göstermesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Gazze boşaltılamaz" yazılı pankart açarak, ABD ve İsrail aleyhinde slogan atıp dövizler taşıdı.

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi. Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Gazze boşaltılamaz" yazılı pankart açarak, ABD ve İsrail aleyhinde slogan atıp dövizler taşıdı.