İstanbul'da Trump'ın Gazze Planına Protesto: Saadet Partisi Sesini Yükseltti

İstanbul'da Trump'ın Gazze Planına Protesto

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Saadet Partisi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi zorla devralma ve Filistinlileri yerinden etme planını gerçekleştirmek isteyen durumu protesto etti.

Protesto Sloganları ve Konuşmalar

Bir araya gelen partililer, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Siyonist katiller hesap verecek" sloganları atarak birlik oluşturdular. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı açıklamada, Trump'ın tehditlerine karşı Müslümanların sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Filistin İslam Ümmetinin Kalesidir

Arıkan, Filistin'in tarih boyunca İslam ümmetinin sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayarak, "Zulümle abad olunmaz, zorbalık ile var olunmaz" ifadelerini kullandı. Trump'ın göreve geldiği günden beri yaptığı açıklamaların tüm dünyayı kaosa sürükleyeceğine dikkat çekti.

İslam Dünyasından Destek İhtiyacı

Arıkan, Filistin'in İslam ülkelerinden yeterli desteği göremediğini belirterek, "Filistin bugün öncülüğünü siyonizmin yaptığı küresel bir kuşatma ile karşı karşıyadır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze'nin imarı için İslam dünyası tarafından bir askeri güç oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Barış Gücü Önerisi

Arıkan, bu bağlamda "Gazze barış gücü" adıyla oluşturulacak bir askeri gücün, soykırım davasını açan ve yaptırımla tehdit edilen ülkeleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Bu tepki ve dayanışmanın İslam dünyası tarafından bir an önce gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

İstanbul'da Saadet Partisi İl Başkanlığı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.