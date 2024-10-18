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İstanbul'da TSK ve Devlet Büyüklerine Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

Sosyal medyada devlet büyüklerine hakaret eden 20 yaşındaki şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:21
İstanbul'da TSK ve Devlet Büyüklerine Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Devlet ve TSK'ya Hakaret Edildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiğini belirledik" ifadesini kullandı.

20 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen 20 yaşındaki M.H.Y., Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın dijital materyallerine de el konuldu.

Bakan Yerlikaya'dan Uyarı

Yerlikaya, bu tür provokatif davranışlara karşı kesin bir tutum sergileceğini vurgulayarak, "Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız" dedi.

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