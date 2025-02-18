İstanbul'da Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen önemli toplantıda Türk dünyası olarak işbirliği mekanizmalarının güçlenmesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:50
İstanbul'da Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı Düzenlendi

İstanbul'da, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı açılışı gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) ve bakanlık temsilcileri katıldı.

Fuat Oktay: Türk Dünyası için İşbirliği Sürecek

Toplantıya başkanlık eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk dünyası ile ilişkilerin gelişmesine yönelik çok taraflı çalışmalar yapıldığını belirtti. Oktay, "Türk dünyası olarak büyük çabalarla inşa ettiğimiz işbirliği mekanizmalarımız bugün her alanda kurumsallaşmakta ve sağlam temellere kavuşmaktadır," dedi.

Oktay, Türk işbirliği teşkilatlarının uluslararası arenada prestij kazandığını vurguladı ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki ticari işbirliğinin arttırılması gerektiğine işaret etti. Ayrıca enerji, yatırımlar ve bağlantısallık gibi konularda yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekildi

Oktay, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine değinerek, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı durulması gerektiğini belirtti. Suriye'nin yeniden barışa kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Oktay, "Suriye'nin terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün sağlanması şarttır," dedi.

Rusya-Ukrayna Sorunu İçin Diplomatik Çabalar

Oktay, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için Türkiye'nin daha önce gösterdiği çabalara yenilerini eklemeye hazır olduğunu duyurdu. Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Türk Devletleri Arasındaki İşbirliğinin Gelişimi

Toplantının devamında; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsilcileri, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin her geçen gün geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti. KKTC ise bu birlikteliği güçlendirmek için aktif katkı sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk devletlerinin işbirliğine olan iradesinin, TÜRKPA'nın faaliyetlerine ivme kazandırdığını belirterek, katılımcı ülkelerin ortak değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı, yapılan konuşmaların ardından gündemin kabul edilmesiyle kapalı oturumlara geçildi.

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısının açılışı İstanbul'da...

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısının açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) ve bakanlık temsilcileri katıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 4), toplantıya başkanlık yaptı.

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısının açılışı İstanbul'da...

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısının açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) ve bakanlık temsilcileri katıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sol 4), toplantıya başkanlık yaptı.

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