İstanbul'da Türk Dünyasında Kültürel Miras Konferansı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Kültürel Miras Konferansı Düzenlendi

Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından organize edilen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Koruma" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde yapıldı.Aktoty Raimkulova'dan Açıklamalar

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova, İstanbul gibi bir merkezde düzenlenen bu önemli etkinlikte yer almanın mutluluğunu dile getirdi. Raimkulova, kültürel miras alanında her ülkenin önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, "Üye ülkelerin kültürel mirası, Türk dünyasının kolektif bir değeri olarak değerlendiriliyor," diye ekledi.Nuri Aksu'dan Vizyon Projesi

Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan iş birliği ile yürütülen projelerin önemine dikkat çekti. Aksu, "Amacımız, Türk mirasının korunmasını sağlamak ve restorasyon konularında insan kaynağı yetiştirmektir. Bu haftayı kültürel miras yönetimi üzerine paylaşımlarla değerlendirdik," ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Zeynep Gül Ünal, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın kültürel miras koruma süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü vurguladı. Ünal, çok sayıda organizasyonun birlikte çalışmasının önemini belirtti.Prof. Dr. James K. Reap ve Prof. Dr. Soumyen Bandyopadhyay'dan Perspektifler

Georgia Üniversitesi'nden Prof. Dr. James K. Reap, kültürel mirasın korunmasında yasal ve finansal unsurların önemine vurgu yaptı. Liverpool Üniversitesi'nden Prof. Dr. Soumyen Bandyopadhyay, kaynak yönetiminin sürdürülebilir projeler için elzem olduğunu belirtti.

Etkinlik, katılımcılara plaketlerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfınca "Alan Yönetimi Deneyim Paylaşımı Programı" kapsamında düzenlenen "Türk Dünyasında Kültürel Miras ve Korumu" konferansı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi.