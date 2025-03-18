İstanbul'da 'Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar' Sergisi Ziyaretçileri Bekliyor

İstanbul'da Tarihî Mektuplar Sergisi Açıldı

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 'Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar' sergisi, İstanbul'daki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, Hz. Muhammed'in İslamiyet'e davet metodolojisini içeren mektupların yanı sıra Osmanlı padişahları, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur, Hun Kralı Attila ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait yazışmaları da kapsıyor.

Mektupların Anlamı ve İçeriği Üzerine

Serginin küratörü olan yazar Murat Cahid Kuvvet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı'nın 16-17. yüzyıldan bu yana yarattığı insan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi kavramların günümüzdeki köklü değişikliklerini vurguladı. Kuvvet, yaşanan güncel olaylara dikkat çekerek, "Peygamber Efendimiz, güçlünün güçsüzü istediği gibi ezebildiği bir dönemde gelmişti. Onun evrensel mesajlarından ilham alarak bu sergiyi düzenledik," dedi.

Serginin Yenilikçi Özellikleri

Serginin başkan yardımcısı Ceyhun Konak, yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, karekod sistemi ile sergideki mektuplara internet üzerinden ulaşılacağını ve canlı dinleme imkânı sunacaklarını açıkladı. Ziyaretçilere küçük hediyeler olarak kişisel pullar içeren zarflar dağıtacaklarını ekledi.

Mektup Müzesi Hedefi

Sergide toplam 25 eser yer aldığını ve Hz. Muhammed'in 13 mektubunun da dahil olduğunu vurgulayan Konak, Türkiye’de bir mektup müzesi kurmayı hedeflediklerini duyurdu. "Bu, Türk ve İslam tarihi arasında güzel bir sentez oluşturmayı sağlayacak," ifadesinde bulundu.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği'nin düzenlediği sergi, ziyaretçileri hem tarihî bilgi edinmeye hem de kültürel birikimimizi keşfetmeye davet ediyor. Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan bu mektuplar, ziyaretçilere İslamiyet'in güzel yönlerini göstermeyi amaçlıyor.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince hazırlanan "Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisi, 23 Mart'a kadar İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince hazırlanan "Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar" sergisi, 23 Mart'a kadar İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak.