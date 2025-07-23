DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,63 -0,19%
ALTIN
4.412,14 0,96%
BITCOIN
4.774.841,55 1,44%

İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başladı

Türkiye'nin ara buluculuğunda düzenlenen İstanbul'daki üçlü toplantı, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:13
İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başladı

İstanbul'da Barış İçin Üçlü Toplantı

Türkiye'nin ara buluculuğunda, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda başladı. Bu önemli zirve, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılmakta.

Rus heyetinin önemli isimleri arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin bulunuyor. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer almakta.

Üç Yıldan Sonra Aynı Masada

Türkiye, savaşın başlamasının hemen ardından 2022 içinde Rusya ile Ukrayna'yı hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya getirerek önemli bir ara buluculuk rolü üstlendi. Son olarak, Mayıs 2023'te İstanbul'da yapılan toplantıda, her iki tarafı üç yılın ardından tekrar aynı masada bir araya getirdi.

Önceki müzakereler 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Türkiye'nin bu diplomatik çabaları, bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir öneme sahip.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri...

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri...

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Orman Yangını: Selçik Köyü Tahliye Edildi
2
Hatay'da Bıçakla Öldürülen Genç Mehmet Vural'ın Cenazesi Defnedildi
3
Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti
4
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi
6
İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı