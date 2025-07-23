İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Başladı

İstanbul'da Barış İçin Üçlü Toplantı

Türkiye'nin ara buluculuğunda, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda başladı. Bu önemli zirve, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık ederken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılmakta.

Rus heyetinin önemli isimleri arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin bulunuyor. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer almakta.

Üç Yıldan Sonra Aynı Masada

Türkiye, savaşın başlamasının hemen ardından 2022 içinde Rusya ile Ukrayna'yı hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya getirerek önemli bir ara buluculuk rolü üstlendi. Son olarak, Mayıs 2023'te İstanbul'da yapılan toplantıda, her iki tarafı üç yılın ardından tekrar aynı masada bir araya getirdi.

Önceki müzakereler 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Türkiye'nin bu diplomatik çabaları, bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir öneme sahip.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.