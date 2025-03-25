İstanbul'da Tutuklu Şüpheliler Artıyor: 172 Kişi Hapis Cezası Aldı

İstanbul'da son dönemlerde yaşanan toplumsal olaylarla bağlantılı olarak gözaltına alınan 208 şüpheliden 172'sinin tutuklandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Valiliği tarafından 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyurulmuştu. Ancak yasaklara rağmen eylemlere katılan şüpheliler, kamu düzenini tehdit eden davranışlarla suçlandılar.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından alındı. Ardından, tutuklanmaları talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

Mahkeme, şiddete karışma, maskeyle yüzün gizlenmesi ve sopa kullanımı gibi maddelerden tanımlanan 172 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, toplamda 35 şüpheli hakkında, 6'sının "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedilirken, 1 kişiye serbest bırakılma kararı verildi.