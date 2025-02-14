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İstanbul'da Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Ufuk Avrupa Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:03
İstanbul'da Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi

İstanbul'da Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" etkinliği, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı dahilinde, AB'yi bilimsel ve teknolojik yönlerden güçlendirmeyi hedefleyen ve 2021-2027 yıllarını kapsayan "Ufuk Avrupa Programı"na dair önemli bilgiler verildi.

Program Tanıtımı ve Amaçları

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü ve Ufuk Avrupa Programı Uluslararası Koordinatörü Çağrı Yıldırım, etkinlikte "Ufuk Avrupa Programı Genel Tanıtımı ve TÜBİTAK Uluslararası İş Birlikleri Destek ve Ödül Programları" adlı sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Yıldırım, programın "Bilimsel Mükemmeliyet", "Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet", "Yenilikçi Avrupa" olmak üzere üç ana bileşenden oluştuğunu belirtti.

Yıldırım, Avrupa Komisyonu tarafından programa eklenen "İklim Değişikliğine Uyum", "Kanser", "Toprak Sağlığı", "Okyanuslar ve Suların Restorasyonu", "İklim-Nötr Akıllı Şehirler" gibi misyonlarla çevre, sağlık ve teknoloji alanlarında somut hedefler belirlendiğini aktardı.

İTÜ Rektörü'nden Değerlendirme

İTÜ Rektörü Hasan Mandal, "Ufuk Avrupa Programı, Şampiyonlar Ligi'ne giden bir yolculuk. En iyiler bir araya geliyor ve desteklenme oranı oldukça sınırlı. Daha fazla potansiyeli olanların yanında yer almanızı tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, firmaların teknoloji ve inovasyon konularındaki kritik rolüne de dikkat çekerek, katılımlarının önemine vurgu yaptı.

Farklı Alanlarda Sunumlar

Etkinlik boyunca "Dijital Endüstri ve Uzay", "İklim, Enerji ve Mobilite", "Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Dünyanın En Büyük Sivil AR-GE Programı

Program Koordinatörü Çağrı Yıldırım, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Ufuk Avrupa'nın AB üyesi ülkeler ve asosiye ülkeler arasında ortak fonlama mekanizmasıyla çalışan, 2021-2027 yılları için yaklaşık 95,5 milyar avro bütçesiyle dünyanın en büyük sivil AR-GE programı olduğunu vurguladı. Yıldırım, programın yeşil büyüme, endüstrileşme, sağlık gibi birçok alanda AR-GE destekleri sunduğunu belirtti.

Yıldırım, şu anda Türkiye’de 1000'den fazla kuruluşun 650 yakın projede yer alarak toplamda 323 milyon avro fon oluşturduğunu ifade etti. İTÜ'nün potansiyeline de dikkat çeken Yıldırım, "İTÜ çok büyük bir kapasiteye sahip ve programdaki başarısını artırmak istiyoruz," dedi.

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