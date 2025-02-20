İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro, tramvay ve füniküler hatların seferleri sabaha kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:26
İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul'da ulaşımda alarm verildi! Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının sefer sayılarının arttığını duyurdu.

Beklenen kar fırtınasının etkisi altında, İstanbullular evlerine dönmekte güçlük çekiyor. Yoğun kar yağışı sonucunda yollar buz pistine dönerken, trafik akışı adeta durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan önlemlerle halkın mağduriyetini azaltmak amacıyla seferlerin sıklığı artırıldı ve saatleri uzatıldı.

İstanbul'da Kar Ulaşımına Çare

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden umut verici bir açıklama geldi. Metro İstanbul, bazı hatların seferlerini gece saat 02.00'ye kadar uzattığını duyurdu. Alınan bu önlemler ile özel araçları kullanmak istemeyen vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesi bekleniyor.

Kar İstanbul'u Felç Etti

Bu hafta başından itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlarla ulaşım neredeyse imkansız hale geldi. Ancak, tramvay ve metro seferlerinin artırılmasıyla birlikte vatandaşların evlerine güvenle ulaşması mümkün olacak.

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Metro İstanbul'da Gece Seferleri Başladı

Metro İstanbul, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi üzerine sefer sıklığını artırdı. Yapılan duyuruya göre, uzatılan hatlar arasında şu güzergahlar bulunuyor:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı: Havalimanı çalışanları için gece boyunca hizmet verecek.
  • M1B Yenikapı-Kirazlı: Yoğun nüfuslu bölgeleri birbirine bağlayarak güvenli ulaşım sağlayacak.
  • M2 Yenikapı-Hacıosman: Taksim ve Şişli gibi merkezi noktalara erişim imkanı sunacak.
  • M3 Bakırköy-Kayaşehir: Gece seferleri ile uzak semtleri birbirine bağlayacak.
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı: Anadolu Yakası için önemli bir ulaşım hattı.
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy: Yoğun nüfuslu semtleri birbirine bağlayarak ulaşımını kolaylaştıracak.
  • M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü: Öğrenciler için önemli bir ulaşım noktası.
  • M7 Yıldız-Mahmutbey: Beşiktaş ve Mahmutbey'i birbirine bağlayacak.
  • M8 Bostancı-Parseller: Gece boyunca hizmet vermektedir.
  • M9 Ataköy-Olimpiyat: Bölgedeki ulaşım ihtiyacını karşılayacak.
  • T1 Kabataş-Bağcılar: Turistik bölgeler ve alışveriş merkezlerine ulaşım sağlayacak.
  • T4 Topkapı-Mescidi Selam: Tarihi yarımadadan Mescidi Selam'a ulaşımı kolaylaştıracak.
  • T5 Eminönü-Alibeyköy: Bu yeni hat da gece seferlerine dahil oldu.
  • F1 Taksim-Kabataş: Gece boyunca hizmet vererek önemli bir ulaşım bağlantısı sağlayacak.
  • F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan: Öğrencilerin ve bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak.

İstanbul'da alınan bu önlemler sayesinde, vatandaşların ulaşımını sağlamak ve zorluklarını en aza indirmek hedefleniyor.

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