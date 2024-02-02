İstanbul'da ulaşım yatırımlarına devam ediliyor: 150 yeni otobüs daha filoya katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kurumu İETT, toplu taşıma için yeni yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış, güçlü ve rahat 150 otobüs daha satın aldı.

İETT, 150 yeni otobüs satın aldı ve bunların 20 tanesi filoya eklendi. Geri kalan 130 tanesi de 2024 yılı Nisan ayına kadar hizmete girecek. İstanbul'a yaklaşık 1 milyar TL değerinde yatırım yapılan araçlar, konforlu ve güvenli donanımlarıyla göz alıyor.

100 yolcu taşıyabilen 12 metrelik otobüsler, 300 beygirlik bir motora sahip. Araçlarda dijital kamera aynaları, şoförün duygu durumunu anlık olarak analiz eden sistemler ve yolcu sayısını takip eden sistemler mevcut.

Araçta anlık olarak Filo Yönetim Merkezi'ne araç verilerini aktarabilme özelliği ile şoför kaza uyarı donanımı Telemetri Sistemi ve sürücünün görüşünü artıran kameralar da aracın diğer sistemleri arasında yer alıyor.