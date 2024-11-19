İstanbul'da Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı

UNESCO tarafından 2024'ün "Ali Kuşçu Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz Açıklamalarda Bulundu

Açılışta konuşan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, "Ali Kuşçu'yu ele almanın ilmi açıdan önemli olduğu kadar, insani olarak da kıymetli olduğunu düşünüyorum" diyerek Kuşçu'nun Türk ve dünya tarihindeki etkisini vurguladı. Yılmaz, "Vefa, bir vecibe değil, güzel bir meziyettir. Sempozyumda, 'Bir insan dünyada ne yapabilir?' sorusunun cevabını buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşçu'nun Bilim Geleneği Üzerine Dikkat Çekildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, sempozyumun Ali Kuşçu ve yaşadığı dönemin etraflıca ele alınmasını sağlayacağını belirtirken, "Kuşçu'yla birlikte tecessüm etmiş önemli bir ilim geleneğimiz var" şeklinde konuştu. Çelik, İslam ilim geleneğinin kökenlerini ve Kuşçu'nun bu alandaki rolünü sorguladı.

Ali Kuşçu'nun Mirası ve Eğitim Faaliyetleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Kuşçu'nun mantık, astronomi ve daha birçok bilim dalındaki katkılarından bahsetti. Fazlıoğlu, "Ali Kuşçu'nun fikirleri ve etkisi nesiller boyu takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bilim Tarihi ve Gelecek Nesillere Aktarım

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, geçmişteki bilim insanlarının eserlerinin günümüze ışık tuttuğunu belirterek, "Bizlerin görevi bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır" dedi. Şeker, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'nin önemine de değindi.

Kültürler Arası Etkileşim

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, Kuşçu'nun bilim dünyasına katkılarının ve kültürel değerinin altını çizerek, "Ali Kuşçu, kültürler arası etkileşimin en güzel örneklerinden birini sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda ayrıca TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. F. Jamil Ragep ve Dr. Sally Ragep ile Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bakhram Abdulkhalimov da konuşmalar yaparak Kuşçu'nun önemine değindiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuşma yaptı.

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuşma yaptı.