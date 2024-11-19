DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,54 0,21%
ALTIN
2.923,38 -0,76%
BITCOIN
3.180.100,77 -0,86%

İstanbul'da Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı

Ali Kuşçu'nun mirasını incelemek üzere düzenlenen sempozyumda bilim insanları, onun etkisini ve kültürel bağlamını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:42
İstanbul'da Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı

İstanbul'da Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı

UNESCO tarafından 2024'ün "Ali Kuşçu Yılı" olarak ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyum, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz Açıklamalarda Bulundu

Açılışta konuşan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, "Ali Kuşçu'yu ele almanın ilmi açıdan önemli olduğu kadar, insani olarak da kıymetli olduğunu düşünüyorum" diyerek Kuşçu'nun Türk ve dünya tarihindeki etkisini vurguladı. Yılmaz, "Vefa, bir vecibe değil, güzel bir meziyettir. Sempozyumda, 'Bir insan dünyada ne yapabilir?' sorusunun cevabını buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşçu'nun Bilim Geleneği Üzerine Dikkat Çekildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, sempozyumun Ali Kuşçu ve yaşadığı dönemin etraflıca ele alınmasını sağlayacağını belirtirken, "Kuşçu'yla birlikte tecessüm etmiş önemli bir ilim geleneğimiz var" şeklinde konuştu. Çelik, İslam ilim geleneğinin kökenlerini ve Kuşçu'nun bu alandaki rolünü sorguladı.

Ali Kuşçu'nun Mirası ve Eğitim Faaliyetleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Kuşçu'nun mantık, astronomi ve daha birçok bilim dalındaki katkılarından bahsetti. Fazlıoğlu, "Ali Kuşçu'nun fikirleri ve etkisi nesiller boyu takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bilim Tarihi ve Gelecek Nesillere Aktarım

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, geçmişteki bilim insanlarının eserlerinin günümüze ışık tuttuğunu belirterek, "Bizlerin görevi bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır" dedi. Şeker, Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi'nin önemine de değindi.

Kültürler Arası Etkileşim

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, Kuşçu'nun bilim dünyasına katkılarının ve kültürel değerinin altını çizerek, "Ali Kuşçu, kültürler arası etkileşimin en güzel örneklerinden birini sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda ayrıca TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. F. Jamil Ragep ve Dr. Sally Ragep ile Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bakhram Abdulkhalimov da konuşmalar yaparak Kuşçu'nun önemine değindiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul...

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuşma yaptı.

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul...

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu, İTÜ Maçka Kampüsü'nde başladı. Sempozyuma katılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Öğrencinin Parmagı Okul Sırasına Sıkıştı, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Rusya'dan Sert Açıklama: Uzun Menzilli Silahlar Kullanılırsa Saldırı Hakkımız Var
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünye'deki İstismar Olayına Müdahale
4
Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu Başladı
5
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
İzmir İçin Nefes Projesi Tanıtıldı: Körfez Kirliliğine Son!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek