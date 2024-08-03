İstanbul'da Uluslararası Hukuk Konferansı

İstanbul'da Önemli Konferans
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı, bölgedeki önemli gelişmeleri masaya yatıracak.
TBMM'den Açıklamalar
Konferansta, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye’nin uluslararası alandaki duruşunu ve İsrail'e karşı açılan soykırım davasının müdahilliğini ele aldı.
Yüksel, "Ülkemiz, uluslararası hukukun uygulanması konusunda kararlıdır. Ortadoğu’daki barış için adımlar atmak zorundayız" ifadelerini kullandı.