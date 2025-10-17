İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Hükümet Politikaları Masaya Yatırıldı

İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Hükümet politikaları ve düzenlemeler gündemde

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, dünya genelinde hükümetlerin sıfır atık toplumuna geçişi hızlandırmak için geliştirdiği düzenlemeler ele alındı. Forum, politika yapıcılar, uluslararası kurumlar ve yerel yönetimlerin uygulama örneklerini paylaşmasına zemin sağladı.

"Dünya İçin Politika: Sıfır Atık İçin Düzenlemeler" oturumu

Forum, Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğinde gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü Portsmouth Üniversitesi'nden akademisyen Aswathi Asok üstlendi.

Panele katılan konuşmacılar arasında Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, Azerbaycan Yatırım Holdingi Kamu Hizmetleri Portföy Başkanı Natavan Ahmadova, Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi (CIEL) bünyesinden Çevresel Sağlık Programı Kıdemli Hukuk Danışmanı Andres del Castillo, Basel, Rotterdam ve Stockholm Sözleşmeleri (BRS) Genel Sekreteri Rolph Payet ve UN-Habitat İcra Direktörü Ofisi Özel Kalem Müdürü Erfan Ali yer aldı.

Panelden öne çıkan mesajlar

Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, ülkesinin yaklaşık %10'unun doğal koruma bölgesi olmasına rağmen kentlerde çöp sorunuyla mücadele ettiklerini söyledi. Mouissi, tek kullanımlık plastik poşetler ile tıbbi plastiklerin kullanımını azaltmak için adımlar attıklarını ve özel sektörün çevre dostu projelere katılımını desteklediklerini bildirdi. Mouissi, gelişmiş ülkelerin atık üretme kapasitesine dikkat çekerek, "Bu ülkeler, Gabon gibi küçük ülkelerin inisiyatiflerini örnek alırsa, hep beraber küresel çapta çok daha büyük bir fark yaratabiliriz ve Birleşmiş Milletlerin (BM) koyduğu hedeflere doğru ulaşabiliriz." dedi.

Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, halkta sıfır atık bilincinin yerleşmesi için eğitimler verdiklerini aktardı. Palmer, Tübingen'de yapılan bir konferansta çevrecilerin sadece %5'inin kaplarını geri dönüştürdüğünü gördüklerini ve bunun üzerine "kullanıldıktan sonra çöpe atılan her şişeye ve kapağa vergi getirdiklerini" söyledi. Bu uygulamanın tek kullanımlık atık ürünlerin kullanımını %20 azalttığını belirten Palmer, "Eğitim önemlidir ancak mali teşvikleriniz olmazsa bu eğitim işe yaramayacaktır." diye konuştu.

Natavan Ahmadova, Azerbaycan'ın geleneksel atık yönetiminden modern sisteme geçiş sürecinde olduğunu belirterek, başarının anahtarının teknoloji veya yatırımlardan ziyade "insanların sürece aktif katılımı" olduğunu vurguladı.

BRS Genel Sekreteri Rolph Payet, insanlığın 50 yıl içinde yeniden kullanımdan tamamen tüketim odaklı bir topluma dönüştüğünü işaret ederek, "Biz şu anda kullandığımız kaynakların kıymetini bilmiyoruz." ifadesini kullandı ve sıfır atığın erişilebilir olduğunu, çünkü "Sıfır atığa erişilebilir çünkü 50-60 yıl evvel biz zaten bu şekilde yaşıyorduk." dedi.

Erfan Ali, UN-Habitat'ın Afrika merkezli bir oluşum olduğunu, 800'den fazla şehir ile yürütülen akıllı şehirler programı kapsamında geri dönüşüm sistemlerinin entegrasyonunu sağladıklarını anlattı. Ali, UN-Habitat'ın Myanmar'da birkaç yıl önce yaşanan deprem sonrası çıkan molozu yapım işlemine dahil ederek 20 bin barınma alanı inşa ettiğini belirtti.

CIEL'den Andres del Castillo, küresel plastik tüketimine dikkat çekerek, "Şu anda 500 milyon ton plastik tüketiyoruz, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek 2050'de bu sayı 3 katına çıkacak." uyarısında bulundu.

Forum, düzenlemelerin yanı sıra mali teşvikler, katılımcı yaklaşımlar ve yerel uygulama örneklerinin önemini vurgulayarak, hükümetlerin ve uluslararası aktörlerin iş birliğinin gerekliliğini ortaya koydu.

