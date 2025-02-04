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İstanbul'da Ünlülerin Tefecisine Büyük Darbe: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:56
İstanbul'da Ünlülerin Tefecisine Büyük Darbe: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Tefecilik Operasyonu

İstanbul'da, bazı ünlü isimler ve esnafa yüksek faizle borç para veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri Devrede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve tefeciliğin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Esnafı Tehdit Eden Şüphelilere Operasyon

Şişli'de yüksek faizle borç alan ve borcunu ödeyemeyen tekstil esnafına yönelik, tehdit içeren eylemler gerçekleştiren bazı şüphelilere karşı teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler operasyon için Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenledi.

Çok Sayıda Kanıt Ele Geçirildi

Operasyonda, şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda tefeciliğe ilişkin senetler ile borç ilişkisine girilen kişilerin yer aldığı listeler ve ayrıntılı belgeler ele geçirildi.

Seda Sayan'dan İfade

Aramalarda ismi geçen ünlü şarkıcı Seda Sayan, davet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde müşteki olarak ifade verdi. Sayan’ın ifadesi ve diğer kanıtlar, operasyona dair soruşturmayı derinleştirmekte önemli bir rol oynuyor.

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