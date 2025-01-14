İstanbul'da Uyuşturucu Çetelerine Büyük Darbe: 11 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'Narkopan-7' operasyonunda 11 uyuşturucu imalatçısı yakalandı, büyük miktarda uyuşturucu malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 08:48
İstanbul'da Uyuşturucu Çetelerine Büyük Darbe: 11 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkopan-7' operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bu operasyonun detaylarını açıkladı. Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı düzenlenen operasyonda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kilogram katkı maddesi, 364 kilogram boş kapsül, 6 uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 alüminyum blester rulosu ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, operasyonun Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan, yaptığı açıklamada "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir'. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, ayrıca operasyonda görev alan polise ekiplerini ve operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

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