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İstanbul'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Gözaltı

Pendik'te yapılan uygulamada, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetiminde uyuşturucu hap ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 01:13
İstanbul'da Uyuşturucu Hap Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilaç bağımlılığı ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Pendik'te durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetim ve Gözaltılar

Pendik'teki Çamçeşme Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında, Emniyet Müdürü Yıldız, ekiplere eşlik ederek denetimleri gözlemledi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalar sonucunda, çok sayıda uyuşturucu hap bulundu. Otomobilde bulunan F.K. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Bu operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Uygulamalar sayesinde suç faillerinin tespiti ve yakalanması hedeflenmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetim amacıyla katıldığı Pendik'teki uygulamada...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetim amacıyla katıldığı Pendik'teki uygulamada durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

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