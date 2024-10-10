DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.877,29 -0,28%
BITCOIN
2.080.771,57 -0,64%

İstanbul'da Uyuşturucu İle İlgili Tutuklamalar

Çatalca'da uyuşturucu atan şüpheliler tutuklandı. Detaylar için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:00
İstanbul'da Uyuşturucu İle İlgili Tutuklamalar

İstanbul'da Uyuşturucu Kovalamacası

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, araçtan atılan uyuşturucu ile ilgili iki kişi tutuklandı.

Kovalamaca ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Olay, 5 Ekim tarihinde Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü kaçmaya başladı ve bu sırada araçtan bir poşet atıldı. Yapılan inceleme sonucunda, poşette toplam 5 kilo 174 gram uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Kovalamaca neticesinde, araç Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çatalca gişelerinde durduruldu. Araçtaki şüpheliler C.D. ve B.A., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. ve B.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Gözaltılar

Ayrıca, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi'nde yapılan bir denetimde ise S.K. (17) isimli bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
4
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
5
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek