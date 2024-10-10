İstanbul'da Uyuşturucu İle İlgili Tutuklamalar

İstanbul'da Uyuşturucu Kovalamacası

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, araçtan atılan uyuşturucu ile ilgili iki kişi tutuklandı.

Kovalamaca ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Olay, 5 Ekim tarihinde Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü kaçmaya başladı ve bu sırada araçtan bir poşet atıldı. Yapılan inceleme sonucunda, poşette toplam 5 kilo 174 gram uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Kovalamaca neticesinde, araç Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Çatalca gişelerinde durduruldu. Araçtaki şüpheliler C.D. ve B.A., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. ve B.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer Gözaltılar

Ayrıca, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi'nde yapılan bir denetimde ise S.K. (17) isimli bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.