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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 64 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 64 kişi tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu ve materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:08
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 64 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonlarında Gözaltılar

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheliden 64'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarının önüne geçmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalara hız verdi.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

12-16 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonlarda ekipler, adreslerdeki aramalarda 181 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu, 41 kilogram katı sentetik uyarıcı ve 282 kilogram sentetik uyuşturucu buldu. Ayrıca, 2 hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ile 165 bin 835 lira, 18 bin 874 dolar ve 6 bin 15 avro da ele geçirildi.

Uyuşturucu Akaryakıta Karıştırılarak Getirilmiş

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen sentetik uyarıcının İran'dan, araçların akaryakıtlarına karıştırılarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Bu maddenin çiftlik evlerinde ayrıştırılarak satışa hazır hale getirildiği tespit edildi. Ekipler, operasyonda "doktor" olarak adlandırılan kimyacı şüphelilerin de bu işlemleri gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Sokak Satıcılarına Yönelik Faaliyetler Devam Ediyor

Polis ekipleri, sokaklarda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik de çalışmalarını sürdürdü. Avcılar ve Esenyurt'ta yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, referansla uyuşturucu satan şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen toplam 72 kişiden 64'ü tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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