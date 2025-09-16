İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı, Milyonlarca Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonun başlangıcı ve soruşturma

Bağcılar'da boş bir konteynerde bulunan boş hap kapsülü üzerine başlatılan çalışmada, ekipler kapsülün bulunduğu noktadan geriye doğru 400 saatlik kamera kaydını izledi. Yapılan takip sonucu, Güngören'de belirlenen adreste uyuşturucu üretildiği tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucular

Güngören'deki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diğer operasyonlar ise 7-15 Eylül tarihleri arasında farklı ilçelerde gerçekleştirildi; bu çalışmalarda 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler şunlar oldu:

309,3 kilogram sentetik uyuşturucu, 200,4 kilogram sentetik uyarıcı, 2,45 kilogram kokain ve 75 kilogram kimyasal katkı maddesi.

Yasal süreç ve kamu bilgilendirmesi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyona katılan personele teşekkür ederek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz okulda, sokakta ve siber alanda kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan İstanbul halkına, bizlere verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.