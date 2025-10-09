İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 42 bin hap, 214 kg metamfetamin, 69 kg esrar ve 438,5 kg ham madde ele geçirildiğini; 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 07:50
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Operasyon ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Paylaşımda ayrıca operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonda ele geçirilenler arasında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde bulunuyor. Ayrıca metinde belirtilen 283 kilogram uyuşturucu madde ifadesine de yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi
2
Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
3
İsrail'in El Koyduğu 3 Türk Milletvekili Bugün Türkiye'ye Dönebilir
4
9 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, TBMM, Ekonomi ve Spor
5
İstanbul'da Trafik Alarmı: Anadolu Yakası'nda Yoğunluk %90'a Ulaştı
6
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Hizmetleri e-Diyanet'te
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya İslam Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı