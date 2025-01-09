İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi tutukladı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:07
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt ve Pendik'te düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını duyurdu. Başarılı operasyonlarla uyuşturucu ticaretine darbe vurulması hedefleniyor.

Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskını

4 Ocak tarihinde Esenyurt'un Üçevler ve Yunus Emre mahallelerinde gerçekleştirilen baskında H.E. ve B.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 3 telefon, 400 lira ve 58,08 gram uyuşturucu madde satışa hazır vaziyette ele geçirildi.

Pendik'teki Operasyonda 171,51 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Pendik'in Harmandere Mahallesi'nde ise 5 Ocak'ta yapılan denetimlerde motosikletleri durdurulan M.M.A, C.Y. ve S.T. isimli şüphelilerin üzerinde 171,51 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.E, B.T, M.M.A. ve C.Y. tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyonlar, İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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