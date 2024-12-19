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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:50
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Gözaltında

Operasyon Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 69 zanlıyı gözaltına aldı. Esenyurt bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına odaklanıldı.

Güvenlik Önlemleri

Özel harekat polisleri, operasyonun yapıldığı adreslerin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alarak herhangi bir kaçışın önüne geçmeye çalıştı. Operasyon sırasında bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Bu operasyon, İstanbul'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve polis ekiplerinin kararlılıkla çalışmaya devam edeceği bildirildi.

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