İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 69 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Şok Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, 72 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 69'u tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 19 Aralık’ta düzenlediği operasyonda, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcıları hedef alındı.

Operasyonun Detayları

Esenyurt’ta belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tüm güvenlik önlemleri artırıldı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle, bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Operasyon neticesinde 69 şüpheli yakalanırken, çalışmaların devamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, 69'unun tutuklandığı kaydedildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu başarılı operasyon, İstanbul genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.