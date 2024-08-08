İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

İstanbul'da Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Bir Operasyon

İstanbul polisi, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda, toplamda 240 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 7 şüpheli tutuklandı.

Ortak Çalışma ve Tespitler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yürütülen ortak operasyon düzenledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Bağcılar ilçesinde belirli adreslerde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Maddeler

İlgili adreslerde ve belirlenen araçlarda yapılan operasyon sonucunda, 56 kilo 400 gram kokain ile 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yargı Süreci

Adliyeye çıkarılan 7 şüpheli, hakim tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, İstanbul'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.