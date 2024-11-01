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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:14
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sırasında toplamda 17 zanlı tutuklandı. 14 gün içinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, şehrin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla büyük bir çalışma yürüttü. 17-31 Ekim tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, uyuşturucu üretim ve ticareti yaptığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplamda 156 kilogram skunk ve 86 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tamamı tutuklandı.

Tutuklananlar Arasında Tanınmış İsimler de Var

Operasyonlar sırasında tutuklanan kişiler arasında, eğlence sektöründe tanınan DJ K.Ö.'nün de bulunduğu öğrenildi. Bu durum, operasyonun dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

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