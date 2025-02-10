İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, ekipler İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. İlk operasyonda Tuzla ilçesinde seyir halindeki bir otomobile müdahale eden ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda gizli bölmelerde 21 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise Esenler ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, evde 16 kilogram uyuşturucu hap ve bir hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.