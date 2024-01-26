İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına Narkogüç-47 operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük operasyon! 49 kişi gözaltına alındı, 43'ü tutuklandı. Arnavutköy'de bir araçta 160, 5 kg metamfetamin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına Narkogüç-47 operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik Narkogüç-47 operasyon kapsamında denetimler düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 49 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narkogüç-47 operasyonu duyurdu. Operasyonda, Bağcılar'da uyuşturucu veya uyarıcı madde satan (torbacı) diye bilinen 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 43'ü tutuklandı. Ayrıca Arnavutköy'de bir araç içinde 160, 5 kg metamfetamin bulundu. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi, bunlardan biri yabancı uyruklu, yakalandı.

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