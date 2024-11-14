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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Yakalandı

İstanbul Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.A. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:26
İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretine Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Maltepe'deki Bağlarbaşı'nda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin Suç Kaydı ve Ele geçirilen Eşyalar

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.A. adlı şüpheli yakalanırken, iş yerinde Bursa'dan çalındığı tespit edilen 2 motosiklet de ele geçirildi.

Yapılan aramalarda dikkat çeken bulgular arasında, klima motoruna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu, nakit para ve ruhsatsız tabanca yer aldı.

Hakkında 6 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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