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İstanbul'da Vapur Arızası: Yolcular Başka Gemilere Aktarıldı

Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun dümeni kilitlendi, yolcular farklı bir gemiye alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:55
İstanbul'da Vapur Arızası: Yolcular Başka Gemilere Aktarıldı

İstanbul'da Vapur Kazası

İstanbul, Adalar-Kabataş seferini gerçekleştiren bir vapurun dümeninin kilitlenmesi sonucu yolcular başka bir gemiye tahliye edildi. Olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları AŞ'ye ait olan Emin Kul yolcu gemisinin Heybeliada İskelesi açıklarında başına geldi.

Yolcular Başka Bir Gemide Devam Etti

Olay sırasında gemide bulunan yolcular yaklaşık 45 dakika bekletildi. Sonrasında, Paşabahçe vapuru ile yolculuklarına devam etmek üzere aktarıldılar.

Geçmişteki Benzer Arıza

Bu arıza, birkaç gün önce Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da yaşanmıştı. Kız Kulesi açıklarında meydana gelen dümen arızasında, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanarak Karaköy İskelesi’ne çekilmişti. Bu durumda da yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi. Vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi.

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