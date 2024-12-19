DOLAR
35,04 -0,01%
EURO
36,41 -0,14%
ALTIN
2.939,79 -0,79%
BITCOIN
3.542.021,33 0,24%

İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli: Seferler İptal Edildi

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 07:29
İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli: Seferler İptal Edildi

İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli

İstanbul, elverişsiz hava koşullarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, şehirdeki vapur seferlerini olumsuz etkiliyor.

Şehir Hatları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'daki deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, yolcuların bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Gemilere Kapandı
2
İsrail Ordusu Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Düzenledi
3
Şili Devlet Başkanı Boric, Netanyahu'yu Savaş Suçlusu İlan Etti
4
TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: 1 Yaralı
5
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına Molotofkokteyli ile Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı
6
Belçika'da Aralık Ayında Güneş Yüzde 6 Saat Gördü
7
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçişlere Kapandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı