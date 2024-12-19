İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli: Seferler İptal Edildi

İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Engeli
İstanbul, elverişsiz hava koşullarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bu durum, şehirdeki vapur seferlerini olumsuz etkiliyor.
Şehir Hatları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'daki deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, yolcuların bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri öneriliyor.