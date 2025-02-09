DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.464.639,61 0,04%

İstanbul'da Viyadük Çalışması, Yolcuları Mağdur Etti

İstanbul'da yapılan viyadük düzenleme çalışmaları, metro yolcularını mağdur etti. Ücretsiz otobüs seferleri yetersiz kaldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:02
İstanbul'da Viyadük Çalışması, Yolcuları Mağdur Etti

İstanbul'da Viyadük Düzenleme Çalışması Metro Yolcularını Etkiledi

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı üzerinde bulunan Otogar istasyonunda gerçekleştirilen "viyadük düzenleme çalışması" nedeniyle, bir çok yolcu mağdur oldu. Çalışmalar süresince saat 06.00'dan 00.00'a kadar Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

Yolcuların Mağduriyeti ve Tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, hafta sonları gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında, yolcuların bilgilendirilmediğini belirten birçok kişi, dönüş yolunda zorluk yaşadı. 8 Şubat Cumartesi gece 22.30'dan 9 Şubat Pazar gününe kadar olan sürede seferler durdurulurken, yolculara yönlendirme yapılması sırasında metrolarda yoğun kalabalıklar oluştu.

Bu süre zarfında, Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri ise yetersiz kaldı. Yolcular, metrodan indikten sonra görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla tekrar otobüslere yönlendirildi.

Yolcu Yorumları

Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü ve hafta içi mesai saatlerinde yapılması uygun değil," dedi.

Karataş, ayrıca, metro istasyonlarında yeterince bilgilendirme yapılmadığını aktararak, "Kirazlı'da bindim, Esenler'de indim. Bilsem metroyu kullanmaz, araçla gelirdim," ifadelerini kullandı. Bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden inmek zorunda kalan yolcuların da olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçimleri Başladı
2
AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün İstifası Alındı
3
İstanbul'da Viyadük Çalışması, Yolcuları Mağdur Etti
4
İsrail'de Aşırı Sağcı Ben-Gvir: "Ülkemiz Orta Doğu'da Gülünç Duruma Düştü"
5
Tekirdağ'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkisini Artırdı
6
Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi: Hava Koşulları Etkili
7
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!