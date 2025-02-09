İstanbul'da Viyadük Çalışması, Yolcuları Mağdur Etti

İstanbul'da Viyadük Düzenleme Çalışması Metro Yolcularını Etkiledi

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı üzerinde bulunan Otogar istasyonunda gerçekleştirilen "viyadük düzenleme çalışması" nedeniyle, bir çok yolcu mağdur oldu. Çalışmalar süresince saat 06.00'dan 00.00'a kadar Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

Yolcuların Mağduriyeti ve Tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, hafta sonları gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında, yolcuların bilgilendirilmediğini belirten birçok kişi, dönüş yolunda zorluk yaşadı. 8 Şubat Cumartesi gece 22.30'dan 9 Şubat Pazar gününe kadar olan sürede seferler durdurulurken, yolculara yönlendirme yapılması sırasında metrolarda yoğun kalabalıklar oluştu.

Bu süre zarfında, Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri ise yetersiz kaldı. Yolcular, metrodan indikten sonra görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla tekrar otobüslere yönlendirildi.

Yolcu Yorumları

Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, daha önce de benzer bir mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü ve hafta içi mesai saatlerinde yapılması uygun değil," dedi.

Karataş, ayrıca, metro istasyonlarında yeterince bilgilendirme yapılmadığını aktararak, "Kirazlı'da bindim, Esenler'de indim. Bilsem metroyu kullanmaz, araçla gelirdim," ifadelerini kullandı. Bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden inmek zorunda kalan yolcuların da olduğunu belirtti.