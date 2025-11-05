İstanbul'da yağış trafiği kilitledi: yoğunluk %90

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam iş çıkış saatlerinde kente yayılan yoğun trafikle birleşti.

İBB verileri ve en yoğun noktalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB Cep Trafik) verilerine göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 18.05'te yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

Görüntüler ve etkiler

Yaşanan yoğun trafik havadan görüntülendi; görüntülerde araçların durma noktasına geldiği ve akışın büyük ölçüde yavaşladığı görüldü. Sürücüler için akşam mesaisi boyunca trafik sorunları devam etti.

