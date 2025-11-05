İstanbul'da Yağış Trafiği Kilitledi: Yoğunluk %90

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili yağış, akşam iş çıkışında trafiği %90'a çıkardı; D-100 Zeytinburnu Cevizlibağ'da uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:17
İstanbul'da Yağış Trafiği Kilitledi: Yoğunluk %90

İstanbul'da yağış trafiği kilitledi: yoğunluk %90

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam iş çıkış saatlerinde kente yayılan yoğun trafikle birleşti.

İBB verileri ve en yoğun noktalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB Cep Trafik) verilerine göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 18.05'te yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

Görüntüler ve etkiler

Yaşanan yoğun trafik havadan görüntülendi; görüntülerde araçların durma noktasına geldiği ve akışın büyük ölçüde yavaşladığı görüldü. Sürücüler için akşam mesaisi boyunca trafik sorunları devam etti.

İSTANBUL’DA, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE AKŞAM TRAFİĞİ YÜZDE 90’A...

İSTANBUL’DA, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE AKŞAM TRAFİĞİ YÜZDE 90’A ULAŞTI. TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL’DA, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE AKŞAM TRAFİĞİ YÜZDE 90’A...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi