İstanbul'da Yağışın Ardından Gökkuşağı Göz Kamaştırdı

İstanbul'da Gökkuşağı Manzarası

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla etkili olan yağış, kentte renkli bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, şehir sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Anadolu Yakası'nda Eşsiz Bir Doğa Gözlemi

Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Sancaktepe gibi bölgelerde gerçekleşen yağışların ardından gökkuşağı, birçok insanın hayranlıkla izlediği bir manzara oluşturdu. Gökkuşağını görmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bu muhteşem anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gökkuşağının Sırrı

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlaları aracılığıyla kırılması sonucu meydana geliyor. Bu doğal olay, İstanbul'un urban görünümüne eşsiz bir güzellik kattı.

Gökkuşağının getirdiği pozitif enerji ve doğal güzellik, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel anlar yaşattı.