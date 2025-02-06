İstanbul'da Yağışlar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Trafik Sorunu Baş Gösterdi

İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde farklı bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Karla karışık yağmur, kentin bazı kesimlerinde etkili olurken, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerliyor.

Köprüler ve Tünellerde Durum Ciddi

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik oldukça ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü girişindeki sıkışıklık Edirnekapı'ya kadar sürüyor.

Her İki Yakada Yoğun Trafik

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında benzer bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Ayrıca, her iki yakada ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Toplu Taşımada Da Yoğunluk Var

Haftanın dördüncü iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında oluşturduğu kalabalık dikkat çekiyor. Bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin tuzlama çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra, kar yağışına ilişkin yapılan uyarılar kapsamında ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

Trafik Yoğunluğu Rakamlarla

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Uygulaması'na göre, Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu %56, Anadolu Yakası'nda ise %72, kent genelinde ise %63 seviyelerine kadar ulaştı.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.