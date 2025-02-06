DOLAR
35,91 -0,05%
EURO
37,4 -0,07%
ALTIN
3.310,38 -0,16%
BITCOIN
3.532.924,98 -0,88%

İstanbul'da Yağışlar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da yoğun yağışlar, trafik akışını olumsuz etkiliyor. Ana yollar ve köprülerde sıkışıklık yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:42
İstanbul'da Yağışlar Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Trafik Sorunu Baş Gösterdi

İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle sabah saatlerinde farklı bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Karla karışık yağmur, kentin bazı kesimlerinde etkili olurken, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerliyor.

Köprüler ve Tünellerde Durum Ciddi

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik oldukça ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü girişindeki sıkışıklık Edirnekapı'ya kadar sürüyor.

Her İki Yakada Yoğun Trafik

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında benzer bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Ayrıca, her iki yakada ana arterler, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Toplu Taşımada Da Yoğunluk Var

Haftanın dördüncü iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında oluşturduğu kalabalık dikkat çekiyor. Bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin tuzlama çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra, kar yağışına ilişkin yapılan uyarılar kapsamında ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

Trafik Yoğunluğu Rakamlarla

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Uygulaması'na göre, Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu %56, Anadolu Yakası'nda ise %72, kent genelinde ise %63 seviyelerine kadar ulaştı.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Nüfusu 2024'te 85 Milyon 664 Bin 944'e Ulaştı
2
Arnavutluk, Bosna Hersek'teki EUFOR Misyonuna İlk Birliğini Gönderdi
3
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ulaşımda Tedbirler Alındı
4
Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 29 Yaralı
5
MSB'den 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Paylaşım
6
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 67 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu
7
Trump'ın Gazze'yi Devralma İfadelerine CENTCOM'dan Yanıt Yok

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor