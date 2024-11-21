İstanbul'da Yağışlı Gün: Metrobüsün Tavanından Su Aktı

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde etkili olan yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun başlamasıyla birlikte, seyir halindeki bir metrobüsün tavanından su aktığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Videoda, metrobüsün tavanındaki pencere kısmından süzülen sular dikkat çekerken, yolcuların su damlalarından ıslanmamak için uzak durmaya çalıştıkları görülüyor. Bu durum, yağışın ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, İstanbullular için zorlu anlar yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.