İstanbul'da Yağışlı Havada Motosiklet Kazası

Kartal'da, yağışlı bir gün motosiklet kazasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü Fatmanur A., D-100 kara yolu Kadıköy yönü Soğanlık ayrımında, 33 NNN 13 plakalı bir otomobille çarpışarak yaralandı.

Yerel bir vatandaş, ambulans gelene kadar yaralı sürücünün ıslanmaması için ona şemsiye tuttu. Bu yardımsever davranış, çevredeki insanların takdirini topladı.

Yaralı motosikletçi, olay yerine gelen ambulansla Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kartal'da yağışlı havada kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan motosiklet sürüsüne bir vatandaş, ambulans gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttu.

Kartal'da yağışlı havada kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan motosiklet sürüsüne bir vatandaş, ambulans gelene kadar ıslanmaması için şemsiye tuttu.