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İstanbul'da Yangın Denetimlerine Başlandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

İstanbul'da 3 ilçede yangın denetimleri başladı, kamu kurumları ve iş yerleri kontrol ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:21
İstanbul'da Yangın Denetimlerine Başlandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

İstanbul'da Yangın Denetimleri Resmen Başladı

İstanbul'da, yangın güvenliğinin artırılması amacıyla 3 ilçede kurulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" çalışmalarına hız verdi. Kamu kurumları ve iş yerlerinde yürütülen denetimler, İstanbul Valiliği'nin kararı ile hayata geçirildi.

Dört Ana Kurumun İş Birliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından oluşturulan komisyon, denetimlerini Beyoğlu, Güngören ve Kadıköy ilçelerinde başlattı.

Beyoğlu'ndaki Denetimler

Beyoğlu'nda, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan ekip, bir otelde yangın mevzuatına uygunluk denetimi gerçekleştirdi. Yangın söndürme sistemleri, yangın algılama ve uyarı sistemleri gibi birçok alan detaylı bir şekilde incelendi.

Güngören ve Kadıköy'deki Gözaltılar

Güngören'deki komisyon, Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ni denetledi. Denetime, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ve diğer yetkililer katılarak okulun güvenliğini değerlendirdi. Kadıköy'de ise otel denetimleri devam etti ve personele önemli uyarılar yapıldı.

Denetimlerin tüm ilçelerde ve kurumlarda devam edeceği bilgisi verildi. Yangın güvenliği, can ve mal kaybını önlemek adına önemli bir görev üstleniyor.

İstanbul'da 3 ilçede oluşturulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kamu kurumlarında ve iş...

İstanbul'da 3 ilçede oluşturulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimlerine başladı.

İstanbul'da 3 ilçede oluşturulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kamu kurumlarında ve iş...

İstanbul'da 3 ilçede oluşturulan "Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu" kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimlerine başladı.

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