İstanbul'da Yangın Müdürlüğü Sırasında İtfaiye Eri Şehit Oldu

İstanbul'da Yangın Sırasında İtfaiye Eri Şehit Düştü

Esenler ilçesinde, Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta gece saatlerinde çıkan bir yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye eri Furkan Sayın, ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yangın İhbarı ve Müdahale Süreci

Yangının çıkmasının ardından bölgeye hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Sayın, yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Furkan Sayın'ın Hayatını Kaybetmesi

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri Furkan Sayın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz," ifadeleri kullanıldı.