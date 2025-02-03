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İstanbul'da Yarıyıl Tatili Sona Erdi, İlk Ders Zili Çaldı

İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, erken saatlerde okullarına dönerek dersbaşı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:09
İstanbul'da Yarıyıl Tatili Sona Erdi, İlk Ders Zili Çaldı

İstanbul'da Eğitimde İkinci Dönem Başladı

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler dersbaşı yapmaya başladı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Ümraniye'de Tören Düzenlendi

Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda ikinci dönemin başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü İbrahim Aybek ile Okul Müdürü Züleyha Birinci konuşmalar yaptı. Ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Sınıflarına geçen öğrenciler, yeni döneme başlamak için hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bugün başlayan eğitim ve öğretimin ikinci dönemi 20 Haziran tarihinde tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart Pazartesi başlayıp 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin...

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı. Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda da ikinci dönemin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin...

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı. Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda da ikinci dönemin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

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