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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheli gözaltına alındı; ünlü isimler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:00
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Söz konusu soruşturma, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de dahil olduğu geniş bir kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Gözaltı Listesinde Ünlü İsimler

Gözaltı kararının verildiği şüpheliler arasında, şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gibi bilinen isimler bulunmaktadır. Ayrıca, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ve Rusya ile Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof da yer alıyor.

Operasyon ve Gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almayı başardı. Opsiyonel olarak diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir.

Yasa dışı bahis reklamlarında rol alan kişilerin tespit edilmesi, Türkiye genelinde bu tür faaliyetlerin önlenmesine yönelik alınan önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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